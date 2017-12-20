В Одеській області внаслідок витоку газу в будинку загинули три людини, трьох дітей госпіталізовано

У районному центрі Роздільна Одеської області в результаті витоку газу в житловому будинку загинули три людини, трьох дітей госпіталізовано.

Читайте такожУ Харкові під час пожежі в приватному будинку загинула дитина, ще двох дітей госпіталізуваноЯк повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, сьогодні в поліцію надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків, розташованих у Роздільній, загинули люди. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група поліції.

«На момент трагедії в домоволодінні перебувала сім'я з чотирьох осіб - 31-річний чоловік, його 28-річна дружина, 8-річна дочка і 9-річний син, а також їх 45-річна родичка з 18-річною дочкою», - повідомили в главку.

Встановлено, що діти, прокинувшись вранці, не змогли розбудити дорослих і звернулися за допомогою до сусідів, які повідомили в поліцію.

Наразі малолітніх дітей, яким поставлено діагноз «отруєння чадним газом», доставлено до лікарні. 18-річна дівчина перебуває в реанімації у важкому стані.

За даним фактом проводиться перевірка. На місці події працюють фахівці. Попередня причина трагедії - порушення в роботі газового котла. Вирішується питання про відкриття за даним фактом кримінального провадження.