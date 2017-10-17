У багатодітної родини на Харківщині можуть забрати дітей після смертельної пожежі в будинку

На Харківщині в пожежі загинули 3-річна дівчинка та її бабуся. Трагедія сталася в Хотомлі кілька днів тому, йдеться в сюжеті ТСН.

Коли будинок спалахнув, усередині було восьмеро людей – троє дорослих та п'ятеро дітей. Наймолодшого, 3-місячного Івана, винесли на руках, ще троє дітей разом із мамою та дідусем вибігли самі, бабуся кинулася до сусідньої кімнати рятувати 3-річну Софіку, але не встигла – літня жінка згоріла живцем, дівчинка вчаділа.

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Мама загиблої дівчинки розповідає, що вогонь спалахнув, коли її вітчим просто посеред хати почав готувати бензинову суміш для бензокосарки. «Не знаю, як іскра з’явилася», - твердить вона. Натомість у поліції кажуть, що дорослі могли курити просто в кімнаті. «Взагалі-то родина антисоціальна. У них у сім’ї було заведено в будинку палити», - каже слідчий Сергій Кравченко.

Четверо дітей наразі в лікарні, стан 6-річної дівчинки, що лежить з опіками, стабільний, двоє її братів та сестра з підозрою на отруєння чадним газом теж під наглядом медиків. «Діти здорові, ніяких наслідків не повинно бути», - каже завідувач відділення обласної клінічної дитячої лікарні Сергій Бевз.

Тим часом сільрада Хотомлі вже перетворилася на невеличкий склад – селяни несуть речі для потерпілої родини: одяг, взуття, речі побутового вжитку. При цьому місцеві розповідають, що родина неблагонадійна: мати Оксана полюбляє оковиту, не працює, нехтує дітьми. У магазині купує лише цигарки, твердить Тетяна Дехтярьова.

«Зайшла взяти пачку цигарок. Горілку вона ніколи в нас не купувала, бо ми в борг не даємо, а грошей у неї майже ніколи нема. Коли дитина просить цукерку, вона каже: стули пельку!», - розповідає продавчиня.

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Селяни, що допомагали гасити пожежу, кажуть, що і в день трагедії Оксана була нетвереза. «Не могла толком сказати, хто в домі взагалі був, хто лишився, потім уже допитали», - каже депутат сільради Андрій Лебеденко.

У поліції не відкидають, що діти з лікарні поїдуть не додому, а в реабілітаційний центр, а матір узагалі можуть позбавити батьківських прав. За ці два дні жінка до своїх дітей у лікарню так і не прийшла.

Як повідомляв УНІАН, пожежа у приватному будинку на Харківщині, внаслідок якої загинули жінка і трирічна дитина, та ще четверо дітей отруїлися чадним газом, сталася вдень 14 жовтня.