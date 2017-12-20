В аеропорту Запоріжжя росіянин намагався накласти на себе руки

В аеропорту Запоріжжя росіянин, якому заборонено в’їзд в Україну на 5 років, намагався порізати собі руки. Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України у Facebook.

«В пункт пропуску «Запоріжжя-авіа» рейсом із Туреччини прибув громадянин Російської Федерації. В ході здійснення прикордонного контролю військовослужбовці Бердянського загону виконали доручення правоохоронних органів України, згідно з яким росіянину було заборонено в’їзд терміном на 5 років. Під час проставлення відмітки про заборону в’їзду чоловік вихопив із ручної поклажі складаний ніж та намагався порізати собі руки», - йдеться у повідомленні.

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Військовослужбовці миттєво зреагували й вилучили у нього ніж, а також надали йому першу медичну допомогу.

«В подальшому прикордонники викликали карету швидкої допомоги, лікарі якої і провели усі необхідні кваліфіковані заходи. Стан іноземця задовільний, загрози його життю немає», - додали у відомстві.

Затриманого передали представникам правоохоронних органів України.

Раніше повідомлялося, що відома російська телеведуча намагалася накласти на себе руки.