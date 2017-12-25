У Запоріжжі в результаті вибуху в гуртожитку загинули двоє людей

У Запоріжжі у гуртожитку чоловік і жінка загинули в результаті вибуху. Загиблому відірвало руку. Про це повідомляє 061.ua.

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У гуртожитку за адресою вул. Бородінська, 4а ударною хвилею вибило вікно в одній з кімнат першого під'їзду. Поліцейські викликали рятувальників, оскільки вхід в приміщення було заблоковано.

За попередньою інформацією, вибухнула граната. Загиблий чоловік був раніше судимий за вбивство і за зберігання зброї. У 2012 році він вистрілив жінці в голову, проте постраждала претензій не мала, тому чоловіка покарали тільки за зберігання зброї.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня у багатоповерхівці у Дніпрі прогримів вибух, була поранена поліцейська.