У центрі Києва сталася пожежа у салоні краси

На вулиці Городецького, у самому центрі Києва, сталася пожежа в одному з салонів краси. Подія сталася 27 грудня близько 18:00.

Пожежники, які прибули на місце події, встановили, що пожежа сталася у підвальному приміщенні 6-поверхового житлового будинку. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС м. Києва.

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«Під час ліквідації пожежі, рятувальники відвели на безпечну відстань з верхніх поверхів будинку 15 осіб. Внаслідок пожежі згоріло та пошкоджено меблі, оргтехніка, особисті речі, закопчено стіни та стелю приміщення», - йдеться у повідомленні рятувальників.

О 18:48 пожежу було ліквідовано. На місці події працювало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 20 чоловік особового складу.

Постраждалих немає.

Як повідомляв УНІАН, у Львові вранці сталася пожежа на території різдвяного ярмарку.