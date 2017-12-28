У Львові вранці сталася пожежа на території різдвяного ярмарку

У центрі Львова сьогодні вранці рятувальники ліквідували пожежу на території різдвяного ярмарку.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Управління ДСНС у Львівській області, повідомлення про загорання торгового кіоску на проспекті Свободи, 29, (алея, яка веде до Оперного театру) надійшло о 08.51.

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Пожежу ліквідовано о 09.00. Вогнем знищено продукти харчування та обладнання на площі 9 кв. м, а також пошкоджено стіни на площі 14 кв. м.

Обставини та причина виникнення займання встановлюється. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Як уточнили у прес-службі Львівської міської ради, після ліквідації пожежі, яку спричинило коротке замикання електроприладу в будиночку, різдвяний ярмарок працює у звичному режимі.

Різдвяний ярмарок на проспекті Свободи у Львові відкрився з 9 грудня і працюватиме до 15 січня.