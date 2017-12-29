В Одесі суд продовжив перебування під вартою фігуранта "справи 2 травня" Мефьодова

В Одесі сьогодні Приморський районний суд продовжив термін перебування під вартою фігуранту «справи 2 травня» росіянину Євгену Мефьодову.

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Як передає кореспондент УНІАН, такий вердикт винесено суддею Романом Гончаровим стосовно одного з основних обвинувачених в участі у масових заворушеннях в місті 2 травня 2014 року.

Рішення винесено в ході судового засідання, що відбувалося у закритому режимі, без допуску представників ЗМІ.

Як зазначають експерти, «таке рішення - проміжне, оскільки приурочено до дати - 18 січня - закінчення терміну досудового розслідування».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Приморському районному суді Одеси проходить засідання, на якому має бути обрано запобіжний захід Мефьодову, якого повернули до Одеси зі Святогорська (Донецька обл.) як одного з 15 росіян, не переданих Україною до обміну. До початку засідання біля зали засідань зібралися кілька десятків людей, в числі яких - журналісти і активісти, але їх до зали не пропустили. Спочатку не пустили поліцейські, а потім двері виявилися зачиненими, пізніше з'ясувалося, що вхід перекрито металевими гратами. Побачивши людей, суддя оголосив перерву.

18 вересня Іллічівський міський суд визнав невинними підозрюваних у справі про масові заворушення 2 травня 2014 року в Одесі. Того самого дня в Чорноморську двом виправданим судом фігурантам справи - українцю Сергію Долженкову і росіянину Євгену Мефьодову повідомили про підозру в сепаратизмі, їх затримали.

15 листопада Приморський районний суд Одеси продовжив Мефьодову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою ще на 2 місяці.

За даними досудового слідства, він здійснював антидержавну, підривну і диверсійну діяльність, спрямовану на розпалювання національної ворожнечі, і здійснював інші протиправні дії протягом 2014 року.

14 грудня суд скасував Мефьодову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з метою обміну на українського полоненого.

Як відомо, 27 грудня на Донбасі відбувся обмін заручниками. Україна віддала 233 засуджених, які були затримані у зв'язку з війною на Донбасі і відбували покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українських заручників.