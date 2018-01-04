В Одесі завершено розслідування щодо вбивства жінки-інспектора СІЗО

В Одесі завершено розслідування щодо рецидивіста, підозрюваного у вбивстві та розчленуванні жінки-інспектора СІЗО Олени Порошенко на території ізолятора 17 серпня 2017 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, напередодні Одеська місцева прокуратура № 2 направила до Малиновського районного суду обвинувальний акт щодо чоловіка, підозрюваного у жорстокому вбивстві співробітниці Одеського слідчого ізолятора.

Громадянин обвинувачується в скоєнні злочину, передбаченого п. 13 ч. 2 ст.115 КК України (умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство).

За словами прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 Юрія Примаченка, викритий правоохоронцями 39-річний ув'язнений раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за умисне вбивство та розбійний напад.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Малиновського відділу поліції.

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У прокуратурі нагадали, що слідчі прокуратури Одеської області завершили розслідування і зараз йде судовий розгляд обвинувального акта щодо колишнього керівника Одеської установи виконання покарань №21 (СІЗО) за фактом службової недбалості, що призвела до тяжких наслідків.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня 2017 року Одесі на території СІЗО зловмисник убив і розчленував співробітницю ізолятора. Викрито підозрюваного - 39-річного заарештованого, який перебував в ізоляторі. Зловмисник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У момент скоєння вбивства інспектора ізолятора був під слідством у зв'язку з вчиненням розбійного нападу (ст. 187 ККУ).

Поліція за фактом вбивства почала розслідування за ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство), прокуратура області - за фактом службової недбалості та неналежного виконання своїх обов'язків співробітниками СІЗО, внаслідок чого стало можливим вчинення ув'язненим цього злочину (ч. 2 ст. 367 КК України), тортур та ін.

19 серпень Малиновський райсуд Одеси обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів.

Підозрюваного з метою його безпеки було транспортовано в СІЗО іншого регіону України.