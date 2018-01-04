На Київщині мати знущалася над 9-місячною донькою й хотіла віддати її на трирічне "зберігання" (відео)

У місті Димер Київської області 22-річна дівчина знущалася над 9-місячною донькою. Била та майже не годувала.

Врешті у переддень Нового року вирішила віддати малечу зі струсом мозку та численними переломами у чужі руки, а через три роки, коли та підросте, забрати.

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Досвідчений психолог та колишній фахівець служби порятунку дітей Тетяна помітила на вулиці молоду маму із розхристаною дитиною. Коли жінка розвернула дитину, побачила, що у неї синє обличчя.

Коли на місце прибули медики, 22-річна мама зізналася, що не один раз била доньку. Свої дії вона пояснила проблемами із психікою.

Схудлу та знесилену дитину забрали до "Охматдиту". Горе-мати каже, що забере дитину через 2-3 роки.

Як повідомляв УНІАН, в Олександрії на Кіровоградщині в морозилці домашнього холодильника поліція знайшла тіла новонароджених двійнят. Мати цих дітей потрапила до лікарні з ускладненнями, характерними для пологів, але пояснити зникнення дитини медикам не змогла.