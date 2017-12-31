У Кіровоградській області в морозилці у жінки знайшли тіла новонароджених двійнят (відео)

В Олександрії на Кіровоградщині в морозилці домашнього холодильника поліція знайшла тіла новонароджених двійнят. Мати цих дітей потрапила до лікарні з ускладненнями, характерними для пологів, але пояснити зникнення дитини медикам не змогла, передає ТСН.

Читайте такожНа Львівщині матір залишила новонароджену дитину під лікарнеюЛікарі звернулися в поліцію, після чого правоохоронці провели обшук і знайшли тіла дітей. Сама жінка пізніше сказала, що вони народилися мертвими. Чи так це, стане відомо після експертизи.

Породілля - багатодітна мати. У неї є три дочки. Ні вони, ні батько нібито не помічали вагітності мами і дружини. Стверджують, що не знали ні про пологи, ні про новонароджених у власному холодильнику. Сусіди кажуть, що ця сім'я - цілком благополучна.