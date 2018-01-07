У Києві на Подолі сталося криваве вбивство. Жінка звернулася до поліції та повідомила, що весь її під’їзд у крові, а слід тягнеться від однієї з квартир аж на вулицю.

Як повідомляє "Київ Оперативний" у Facebok, сусіди також додали, що в квартирі постійно лунає гучно музика, а мешканці полюбляють вживати алкогольні напої.

"На місце негайно прибули наряди патрульної поліції, які на вулиці, майже навпроти входу у під’їзд, знайшли бездиханне тіло чоловіка. На вигляд йому близько 40 років. Також, на місце було направлено кінологів та слідчо-оперативну групу" - йдеться у повідомленні.

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Обставини вбивства встановлюються, тривають невідкладні слідчі дії.

Рніше стало відомо, що під Києвом охоронець ресторану вбив нареченого просто на весіллі.