У Києві на Подолі сталося криваве вбивство

11:09, 07 січня 2018
Інциденти
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Жінка звернулася до поліції та повідомила, що  весь її під’їзд у крові, а слід тягнеться від однієї з квартир аж на вулицю.

Загиблому приблизно 40 років / facebook.com/KyivOperativ

У Києві на Подолі сталося криваве вбивство. Жінка звернулася до поліції та повідомила, що  весь її під’їзд у крові, а слід тягнеться від однієї з квартир аж на вулицю.

Як повідомляє "Київ Оперативний" у Facebok, сусіди також додали, що в квартирі постійно лунає гучно музика, а мешканці полюбляють вживати алкогольні напої. 

"На місце негайно прибули наряди патрульної поліції, які на вулиці, майже навпроти входу у під’їзд, знайшли бездиханне тіло чоловіка. На вигляд йому близько 40 років.  Також, на місце було направлено кінологів та слідчо-оперативну групу" - йдеться у повідомленні.

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Обставини вбивства встановлюються, тривають невідкладні слідчі дії.

Рніше стало відомо, що під Києвом охоронець ресторану вбив нареченого просто на весіллі.

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Теги: #криваве вбивство на подолі#криваве вбивство в Києві