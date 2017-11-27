Під Києвом охоронець ресторану вбив нареченого просто на весіллі

В Обухівському районі Київської області охоронець ресторану вбив 23-річного нареченого під час весілля. Про це повідомляє поліція області.

Як розповіли в поліції, до правоохоронців звернулися лікарі місцевої лікарні і повідомили, що в медустанову доставлений 23-річний чоловік з ножовим пораненням в область паху. Реанімаційні заходи не допомогли, і постраждалий помер від втрати крові.

Читайте такожУ Києві дівчина викинулася з вікна через нерозділене кохання

Вдалося з'ясувати, що в той вечір чоловік святкував своє весілля в одному з готельно-ресторанних комплексів району. Близько години ночі, коли всі вже перебували в стані алкогольного сп'яніння, між нареченим і гостями виникла сварка. Новоспечений чоловік вийшов у двір комплексу, де побачив 66-річного охоронця. Виник ще один конфлікт. Хлопець накинувся на літнього чоловіка, а той, недовго думаючи, дістав ніж.

За інформацією поліції, дружина знайшла свого чоловіка в приміщенні для охоронця близько п'яти годин ранку. "За словами 20-річної вдови, тоді її чоловік був у свідомості. Охоронець на питання переляканої дівчини відповідав, що все добре. Але через півтора години хлопця не стало", – повідомили в поліції.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Зловмисника затримали, йому вже оголосили про підозру. Чоловікові загрожує до десяти років в'язниці. Слідство триває.

Як повідомляв УНІАН, у Львові вітчим забив на смерть пасинка металевою палицею. Близько чотирьох годин ночі між чоловіками виник побутовий конфлікт, під час якого старший наніс молодшому кілька ударів металевою палицею по голові, після чого викликав медиків.