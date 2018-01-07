До розслідування вбивства Ноздровської залучено 300 працівників Нацполіції

До розслідування вбивства правозахисниці Ірини Ноздровської залучені 300 працівників Національної поліції.

Як повідомляє департамент комунікації МВС України, про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий під час наради з першим заступником голови Національної поліції – начальником кримінальної поліції В’ячеславом Аброськіним.

За його словами, це, зокрема, оперативники Департаменту карного розшуку та слідчі.

«Робота над розслідуванням вбивства Ірини Ноздровської триває не зважаючи на різдвяні свята та знаходиться на моєму особистому контролі. 300 працівників Нацполіції залучені до розслідування цієї справи», - сказав він.

У той же час, Аброськін повідомив, що поліція продовжує відпрацьовувати всі 4 версії вбивства правозахисниці.

«Станом на сьогодні ми вже повністю відтворили маршрут Ірини від місця її роботи в Києві до станції метро «Героїв Дніпра» та частково до села Демидів, де мешкала потерпіла. Процес встановлення свідків триває», - підкреслив він.

Аброськін також додав, що наразі у поліції вже є певні результати слідчо-оперативних заходів, проте громадськість буде повідомлена про них лише по їх повному закінченню.

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«Ми ще раз звертаємося до громадян, які можливо стали свідками даного злочину чи володіють ґрунтовною інформацією, що могла б допомогти слідству у розкритті вбивства Ірини Ноздровської – зателефонуйте нам. Ми досі не отримали жодного дзвінка, а отримуємо лише критику з боку громадянського суспільства», - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня тіло 38-річної Ноздровської, жительки с. Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла три дні тому, виявили у місцевій річці.

Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-глави Вишгородського районного суду Дмитро Россошанський. За словами журналістки Анни Молчанової, Ноздровській погрожували родичі винуватця ДТП.

Кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України розслідує Вишгородський відділ поліції Головного управління Нацполіції в Київській області.

До складу оперативно-слідчої групи з розслідування справи увійшли працівники Головного слідчого управління та Департаменту карного розшуку Нацполіції. Проведення заходів з розкриття вбивства Ноздровської взяли на особистий контроль голова НПУ Сергій Князєв та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За попередніми даними експертизи, Ноздровська померла від множинних колото-різаних ран.