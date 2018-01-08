Криваве вбивство на Подолі: поліція затримала двох підозрюваних

Київська поліція затримала двох осіб, яких підозрюють у вбивстві чоловіка на Подолі.

Про це повідомляється на сторінці Міністерства внутрішніх справ у Facebook.

«Вчора близько опівночі поліція отримала повідомлення – на вулиці Костянтинівській виявлене тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті», - йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів, опитали свідків та очевидців події, а також переглянули камери відеоспостереження. Наступної доби після скоєння злочину поліція встановила осіб, причетних до вбивства - 35-річну уродженку Запорізької області та 31-річного раніше судимого жителя Донеччини.

За попередніми даними, з’ясували правоохоронці, під час застілля затримані посперечалися з потерпілим. У результаті 48-річний уродженець Херсонської області отримав колото-різане поранення. Щоб приховати сліди злочину, зловмисники витягнули тіло чоловіка з помешкання на вулицю, де його помітили сусіди, які і викликали поліцію.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Києві на Подолі сталося криваве вбивство. Жінка звернулася до поліції та повідомила, що весь її під’їзд у крові, а слід тягнеться від однієї з квартир аж на вулицю.