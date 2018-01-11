У Києві "швидка" потрапила в ДТП: 5 людей постраждало (відео)

В результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю карети швидкої допомоги в Києві постраждали п'ятеро людей.

ДТП сталося в ніч на четвер, повідомляє інтернет-портал dtp.kiev.ua.

"ДТП в Києві на Глушкова: 5 постраждалих: швидка однієї з приватних фірм, перевозячи дитину, протаранила попутний Шевроле, який вирішив хитро розвернутися в дірці відбійника", – йдеться в повідомленні.

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"Удар прийшовся на лівий борт. Постраждав весь екіпаж швидкої. 5 осіб. Дитину пересадили в другій автомобіль", - зазначається також у повідомленні.

Згодом у поліції уточнили обставини інциденту.

"Попередньо встановлено, що 38-річний водій іномарки не впорався з керуванням, внаслідок чого врізався в машину швидкої допомоги. Травми отримали водій-порушник, а також малолітня дитина, лікар та водій "швидкої", - йдеться в повідомленні.

У поліції уточнили, що всі вони отримали незначні тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статі передбачає покарання у вигляді трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортним засобом.

Як повідомляв УНІАН, у Києві нетверезий підполковник поліції "влетів" на автомобілі у стовп.