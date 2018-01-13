На Одещині невідомий вистрілив із гранатомета в кафе: зруйновано стіну будівлі (фото)

У місті Білгороді-Дністровський Одеської області вночі невідомий вистрілив із гранатомета в кафе, постраждалих немає.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, о 2.05 до Білгород-Дністровського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий з вогнепальної зброї здійснив постріл у будівлю закладу громадського харчування.

В результаті пострілу було зруйновано стіну будівлі.

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На місце події виїхала слідчо-оперативна група Білгород-Дністровського відділу поліції, керівництво обласного головного управління, працівники кінологічної та вибухотехнічної служб.

«Встановлено, що в результаті пострілу сталося руйнування стіни будівлі. З місця події вилучено циліндричний тубус, попередньо від ОРПГ, металеві фрагменти від снаряда, металевий предмет, схожий на двигун реактивної протитанкової гранати РПГ-22, дорожню сумку та інші речові докази», - повідомили в управлінні.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження, передбачене ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Для проведення досудового розслідування створено посилену слідчо-оперативну групу.

За деякими даними, постріл було здійснено в стіну піцерії.