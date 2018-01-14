На Харківщині матір з двома малолітніми дітьми загинули під час пожежі

У Харківській області на пожежі у приватному будинку загинули три людини, серед яких двоє п'ятирічних дітей.

Про це повідомляє ДСНС.

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Пожежа сталася у приватному житловому будинку на вул. Комарівської в сел. Нова Водолага Харківської області.

"За результатами проведення розвідки стало відомо, що вогнем охоплені коридор, одна з кімнат будинку і кухня. В деяких місцях прогоріла дерев'яне перекриття. У кімнаті, де загоряння не було, але було багато диму, рятувальники виявили трьох людей: 42-річну матір і двох 5-річних дітей (хлопчика і дівчинку). Вони не подавали ознак життя", – йдеться в повідомленні.

Причину пожежі з'ясовують.

Як повідомляв УНІАН, в результаті пожежі на залізничних складах в Одесі загинув чоловік.