У результаті пожежі на залізничних складах в Одесі загинув чоловік

В Одесі на місці пожежі, що сталася 12 січня на залізничній станції «Одеса-Товарна», виявлено загиблого чоловіка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, після гасіння пожежі в адмінбудівлі на станції було виявлено тіло загиблого чоловіка.

За даними відомства, підрозділами ДСНС із приміщення воєнізованої охорони проведено евакуацію 71 одиниці стрілецької зброї та понад 2,7 тис. набоїв до неї.

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Як повідомляв УНІАН, пожежа на залізничній станції «Одеса-Товарна», в будівлі, в якій розташована стрілецька команда залізниці, виникла вранці 12 січня.

Вогнем була охоплена площа 400 кв. метрів.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.