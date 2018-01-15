Криптоманія: в українця намагалися з ножем "вибити" 15 біткоїнів

На українського веб-дизайнера напали, щоб заволодіти 15 біткоїнами, які були в електронному гаманці потерпілого.

28 грудня слідчий подав клопотання в Харківський суд про тимчасовий доступ до речей і документів осіб, які пограбували громадянина на 15 біткоїнів, передає Opendatabot.

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У судовому рішенні вказується, що потерпілий був веб-дизайнером і отримував зарплату в криптовалюті. 20 грудня двоє невідомих проникли до його квартири й, погрожуючи постраждалому ножем, вимагали, щоб він перевів на їхній електронний гаманець біткоїни.

Після цього двоє злочинців зв’язувалися з потерпілим по телефону і стверджували, що біткоїни їм не надійшли й погрожували розправою.

На підставі цього суд задовольнив вимогу слідства отримати доступ до речей підозрюваних. Але слідство все ще триває.

Як повідомляв УНІАН, Національний координаційний центр кібербезпеки доручив різним органам влади створити робочу групу з врегулювання питання неконтрольованого обігу криптовалюти на території України.