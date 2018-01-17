Під мостом Метро у Києві сталася смертельна ДТП (фото, відео)
08:48, 17 січня 2018Інциденти
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Автомобіль рухався в напрямку Подолу Набережним шосе.
ДТП сталася під мостом Метро / фото facebook.com/dtp.kiev.ua
У столиці Toyota на повній швидкості врізалася в опору під мостом Метро. Аварія трапилася ввечері 16 січня, коли у Києві дороги притрусило снігом.
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Водій легковика не впорався із кермуванням, машину понесло просто в опору мосту, передає ТСН.Ранок.
Від удару утворилася діра в лобовому склі, затисло пасажира на передньому сидінні. Його намагалися реанімувати ще на місці ДТП, однак врятувати життя медикам не вдалося. Водія доправили до лікарні.
Як повідомляв УНІАН, увечері 15 січня в Києві на Солом'янській площі сталася ДТП, в результаті якої постраждали п'ятеро людей, у тому числі дитина.
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