У Києві 5 людей постраждали внаслідок серйозного ДТП на перехресті

Увечері 15 січня в Києві на Солом'янській площі сталася ДТП, в результаті якої постраждали п'ятеро людей, у тому числі дитина.

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Як повідомляє Dtp.kiev.ua, за попередньою інформацією, автомобіль Mitsubishi Lancer з донецькими номерами проїхав на червоний сигнал світлофора і зіткнувся з BMW (кабріолет) на польських номерах.

"Унаслідок аварії постраждали водій і пасажир BMW, а також водій і два пасажири Mitsubishi Lancer. Один - з постраждалих дитина, з травмою ноги її госпіталізували до Охматдиту", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу, видання "Київ оперативний" зазначає, що дитині надали медичну допомогу на місці, а от водія Mitsubishi шпиталізували.

"За попередньою інформацією, водій автомобілю Mitsubishi намагався проскочити на заборонений сигнал світлофору, а водій BMW поїхав раніше, ніж увімкнувся "зелений"", - йдеться в повідомленні.

"На перехресті є камери відеоспостереження, які дозволять дізнатися як саме сталася аварія", - додає "Київ оперативний".

Як повідомляв УНІАН, у місті Санта-Ана, що в Каліфорнії, автомобіль залетів у другий поверх стоматологічної клініки. Зокрема повідомляється, що автомобіль, яким керував водій у стані наркотичного сп'яніння, рухався на високій швидкості врізався у відбійник, піднявся в повітря і залетів в будівлю клініки в районі другого поверху.