За дві доби у Львівській області жертвами морозів стало четверо людей

У Львівській області за 15-16 січня від переохолодження померло четверо осіб.

Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Читайте такожЗавтра Україну засипатиме снігом, обіцяють до 40 см

За даними відомства, тіла трьох загиблих було знайдено у Дрогобицькому районі області, ще одне - у Самбірському. Померлим було від 25 до 61 року. Усі загиблі не мали слідів насильницької смерті.

Тіло однієї загиблої індитифікувати не вдалося, інші виявилися місцевими мешканцями.

Як повідомляв УНІАН, у Карпатах та на закарпатті через снігопади оголосили штормове попередження. Через негоду в Україні знеструмлено 15 наслених пунктів.