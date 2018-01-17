За дві доби у Львівській області жертвами морозів стало четверо людей
12:16, 17 січня 2018Інциденти
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Померлим було від 25 до 61 року.
За дві доби у Львівський області від переохолодження загинуло четверо людей / фото УНИАН
У Львівській області за 15-16 січня від переохолодження померло четверо осіб.
Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.
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За даними відомства, тіла трьох загиблих було знайдено у Дрогобицькому районі області, ще одне - у Самбірському. Померлим було від 25 до 61 року. Усі загиблі не мали слідів насильницької смерті.
Тіло однієї загиблої індитифікувати не вдалося, інші виявилися місцевими мешканцями.
Як повідомляв УНІАН, у Карпатах та на закарпатті через снігопади оголосили штормове попередження. Через негоду в Україні знеструмлено 15 наслених пунктів.
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