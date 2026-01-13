Росія атакувала середмістя Одеси: є поранені та руйнування (фото)

Пошкоджено житлові будинки, лікарню, дитячий садок та школу.

У ніч на 13 січня армія РФ атакувала середмістя Одеси, через влучання є руйнування, постраждали 6 цивільних.

Як повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, внаслідок двох хвиль ворожих атак у центральній частині міста пошкоджено житлові будинки та об'єкти соціальної сфери: лікарню, дитячий садок та школу. Зараз розгорнуто оперативні штаби, на місці працюють комунальні служби.

За його словами, є поранені, їм надається вся необхідна медична допомога

Відео дня

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що постраждало 6 людей. Пошкоджено у тому числі енергетичні об’єкти, багатоквартирні житлові будинки, луна-парк, ліцей, фітнес-центр тощо.

"Серед постраждалих – шестеро людей віком від 35 до 68 років. Двоє із травмами середнього ступеня важкості госпіталізовані, ще чотирьом медичну допомогу надано на місці. Усі перебувають під наглядом лікарів", - наголосив посадовець.

Для допомоги мешканцям постраждалих будинків розгорнуто оперативні штаби та пункти незламності.

За даними пресслужби Одеської обласної прокуратури, постраждали 67-річний чоловік, дві жінки 46-ти та 65-ти років.

"Також постраждали 34-річний та 37-річний чоловіки. Двох людей госпіталізували, іншим на місці надали допомогу. Відкрито провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ - вчинення воєнних злочинів", - уточнили УНІАН у прокуратурі.

За даними регіонального штабу ДСНС, Росія вночі атакувала Одесу ударними безпілотниками. За даними рятувальників, внаслідок влучань виникли пожежі в новобудові, що не експлуатується, приміщенні фітнес-центру, будівлі професійного ліцею, а також у розташованому поруч гаражі з легковим автомобілем. Крім того, пошкоджено фасади та скління 6-ти поруч розташованих багатоквартирних житлових будинків і дитячого садка, 2 гаражі та 9 автомобілів.

Психологи ДСНС надали допомогу 14 особам, серед яких - дитина. Для ліквідації наслідків залучались 15 одиниць техніки та понад 60 рятувальників.

Удари по Одесі 12 січня - подробиці

Як писав УНІАН, у ніч на 12 грудня армія РФ атакувала Одесу ударними дронами, внаслідок чого пошкоджено об’єкт електроенергетики, постраждала цивільна інфраструктура, житлова забудова. Поранені цивільні - 40 річний чоловік та 64 річна жінка. Внаслідок пошкодження обʼєкта інфраструктури в частині Пересипського району міста зникло світло. Один приватний будинок був зруйнований вщент.

Вас також можуть зацікавити новини: