На Сумщині маршрутка з пасажирами зіткнулася з снігоприбиральним трактором: є постраждалі (фото)
В аварії постраждали три жінки та два чоловіки, кількох з них госпіталізували.
На Сумщині сьогодні маршрутний мікроавтобус зіткнувся з трактором, який чистив дорогу від снігу, в результаті чого постраждали п‘ятеро пасажирів.
Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Сумської області, подія сталася о 04:30 ранку в селі Вільшана Недригайлівського району.
«Водій маршрутного мікроавтобусу «Мерседес Спринтер», рухаючись по центральній вулиці села, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з трактором Т-150, який чистив дорогу від снігу. В результаті зіткнення п‘ятеро пасажирів маршрутки – три жінки та два чоловіки – отримали тілесні ушкодження. Кілька з них були доставлені в лікарні Недригайлова та Сум», – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці з'ясовують обставини інциденту.
Як повідомляв УНІАН, за добу в Україні сталося понад 900 ДТП.