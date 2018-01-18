На Сумщині маршрутка з пасажирами зіткнулася з снігоприбиральним трактором: є постраждалі (фото)

На Сумщині сьогодні маршрутний мікроавтобус зіткнувся з трактором, який чистив дорогу від снігу, в результаті чого постраждали п‘ятеро пасажирів.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Сумської області, подія сталася о 04:30 ранку в селі Вільшана Недригайлівського району.

«Водій маршрутного мікроавтобусу «Мерседес Спринтер», рухаючись по центральній вулиці села, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з трактором Т-150, який чистив дорогу від снігу. В результаті зіткнення п‘ятеро пасажирів маршрутки – три жінки та два чоловіки – отримали тілесні ушкодження. Кілька з них були доставлені в лікарні Недригайлова та Сум», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці з'ясовують обставини інциденту.

Як повідомляв УНІАН, за добу в Україні сталося понад 900 ДТП.