Стінка на стінку: у центрі Одеси побилися дві приватні охоронні фірми (відео)
15:17, 18 січня 2018Інциденти
1000
Щоб втихомирити охоронців в Одесі, влаштували бійку, на місце викликали поліцію.
У центрі Одеси між собою побилися бійці приватних охоронних структур -"Зевс" та "Олімп-Юг".
Читайте такожУ київському метро сталася жорстока бійка (фото)
Бійка сталася на вулиці Успенській, де охоронці намагаються взяти під контроль одну з будівель, передає місцевий сайт 048.ua.
Момент бійки зняли камери відеоспостереження, встановлені на будинку. Пізніше, щоб втихомирити охоронців, на місце викликали поліцію.
Як повідомляв УНІАН, вночі 16 грудня в ресторані SoloPizza на Хрещатику відбулася серйозна бійка. Співробітники установи побили своїх відвідувачів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter