Стінка на стінку: у центрі Одеси побилися дві приватні охоронні фірми (відео)

У центрі Одеси між собою побилися бійці приватних охоронних структур -"Зевс" та "Олімп-Юг".

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Бійка сталася на вулиці Успенській, де охоронці намагаються взяти під контроль одну з будівель, передає місцевий сайт 048.ua.

Момент бійки зняли камери відеоспостереження, встановлені на будинку. Пізніше, щоб втихомирити охоронців, на місце викликали поліцію.

Як повідомляв УНІАН, вночі 16 грудня в ресторані SoloPizza на Хрещатику відбулася серйозна бійка. Співробітники установи побили своїх відвідувачів.