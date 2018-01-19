У центрі Одеси сталася перестрілка: поранений поліцейський, нападник загинув (фото, відео)

У центрі Одеси під час перестрілки з застосуванням вогнепальної зброї одна людина загинула, є поранені.

Як підтвердили УНІАН у Головному управління Національної поліції в Одеській області, НП сталася сьогодні вдень в районі вулиць Новосельської і Старопортофранківської.

За попередніми даними, одна людина загинула і є поранені. За непідтвердженою інформацією, в числі потерпілих поліцейські.

На місці знаходиться начальник регіонального главку Нацполіції Дмитро Головін. Ведуться оперативні заходи.

Як повідомив радник голови Нацполіції Одеси Руслан Форостяк, в ефірі "112 Україна", за попередніми даними, дільничний інспектор Приморського райвідділу поліції разом з оперативним працівником цього відділення прибутку на вказану адресу, де перебував злочинець, який розшукувався за правопорушення, передбачене ч. 4 статті 296 ККУ (Хуліганство).

"Під час затримання правопорушник застосував вогнепальну зброю, поранив дільничного інспектора, працівники застосували табельну зброю. За попередніми даними, злочинець загинув на місці".

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Як повідомляє "Думська", перестрілка сталася біля школи №122 на Новосельського, 48.

Очевидці розповіли «Думській», що загинув 60-річний мешканець будинку №48. «У нього давно вже знесло клепку, він вискочив з пістолетом і почав стріляти», - каже сусід. Правда, поліція тримає біля стіни і обшукує ще кількох людей, тому, що відбувається, поки незрозуміло.

Сусіди розповіли, що вбитого чоловіка звали Валентином. «Він п'ять років ховався, бо чомусь зірвався», — кажуть вони.