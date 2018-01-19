Перестрілка в Одесі: нападник поранив трьох поліцейських, один у важкому стані

У центрі Одеси сьогодні під час затримання підозрюваного в хуліганстві чоловіка поранено трьох поліцейських.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, йдеться про перестрілку, в ході якої загинула людина.

За даними радника начальника регіонального главку Нацполіціі Руслана Форостяка, НП сталася по вул. Новосельського в Приморському районі міста.

«За адресою працювали дільничний інспектор і оперативник Приморського відділу поліції, де, за попередніми даними, переховувався підозрюваний, який розшукується за злочини, що кваліфікуються за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганські дії із застосуванням вогнепальної зброї)», - повідомив Форостяк.

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За його даними, правопорушник застосував вогнепальну зброю, поранивши трьох поліцейських, і був застрелений на місці правоохоронцями, які були викликані на допомогу.

Один з поліцейський у тяжкому стані.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в центрі Одеси в ході перестрілки одна людина загинула, ще кілька дістали поранення.