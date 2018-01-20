Пістолети і верстати: з'явилися фото збройової майстерні одеського стрілка

Поліція опублікувала фотографії збройової майстерні стрілка Валентина Дорошенко, яка перебувала в замаскованому погребі під його будинком.

Як пише Думская, у майстерні знайшли кілька верстатів, включаючи токарний і свердлувальний, заготовки для зброї, два готових пістолета-кулемета, що відрізняються від того, який використовував злочинець, і пістолет.

Нагадаємо, що крім пістолета-кулемета, у вбивці при собі були чотири осколкові гранати.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в центрі Одеси під час затримання зловмисника було поранено чотирьох людей, у числі яких троє поліцейських. Один з них від отриманих ран помер у лікарні. Також вбито двох, в числі яких зловмисник, який стріляв у правоохоронців.

Читайте такожДільничому, який загинув у перестрілці в Одесі, було 27 років, у нього залишилися дружина і 2-річна донька

Застрелений зловмисник – житель Одеси Володимир Дорошенко, відомий своєю проросійською позицією, а також неадекватними вчинками. Наприклад, у 2009 році він прибув до міськради і заявив, що «викликає на дуель» чинного тоді мера міста Едуарда Гурвіца. Також приїжджав на Думську площу до будівлі мерії верхи на коні зі «шпагою».

Крім того, він був активним учасником акцій антимайдану, що проходили на Куликовому полі в 2013-2014 роках.

Дорошенко перебував у розшуку, намагався балотуватися на пост мера.