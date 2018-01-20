У центрі Києва напали на туриста з Британії: побили до втрати свідомості (фото, відео)

19 січня, в центрі Києва група невідомих напала і побила молодого туриста з Великобританії.

Про це повідомила користувачка Facebook Марія Макуха.

За її словами, зловмисники нічого не вкрали, били "для розваги за нестандартну зовнішність".

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"Почали чіплятися біля світлофора на Михайлівський – там вже чекали. Кидали сніжками, штовхнули валізу ... Хлопець спробував ігнорувати, наздогнали вже на Трьохсвятительській, зі спини напали, почали бити ногами", – написала жінка.

Вона додала, що від ударів британець втратив свідомість, тому не зміг чітко розгледіти нападників.