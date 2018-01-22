В Одеському порту затримали чоловіків з макетами вогнепальної зброї і радіостанцією

В Одеському морському торговому порту прикордонники затримали чотирьох чоловіків, у яких були макети автоматичної вогнепальної зброї і радіостанція.

Читайте такожВ Одесі затримали двох чоловіків, які перебували в квартирі стрілка, що поранив трьох поліцейських Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеського прикордонного загону, на території порту прикордонники та представники охорони порту затримали чотирьох озброєних молодих чоловіків, які незаконно потрапили на територію пункту пропуску.

За словами затриманих, вони нібито захопилися грою і випадково потрапили в міжнародний пункт пропуску.

«Гра» закінчилася затриманням - під час з'ясування обставин прикордонники виявили у них макети АКМ, АКС, два магазини під патрони 7,62 мм, навчальну гранату Ф-1, 4 ножі, стартовий пістолет Glok, наручники, саперну лопатку, радіостанцію NKT-R3 і два ліхтарі», - повідомили у прес-службі.

На цей час правопорушників передали представникам Національної поліції для прийняття правового рішення.