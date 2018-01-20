В Одесі затримано директора крюїнгового агентства, який вимагав у двох моряків 8 тисяч доларів за працевлаштування

В Одесі затримано директора крюїнгового агентства, який вимагав у двох моряків 8 тис. дол за працевлаштування.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, 19 січня правоохоронці затримали керівника одного з місцевих агентств із працевлаштування громадян на іноземні морські судна.

У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці задокументували кілька етапів отримання зловмисником неправомірної вигоди.

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Зазначається, що за працевлаштування на посаду помічника капітана на судно іноземного судновласника він вимагав 5 тис. дол., а на посаду матроса - 3 тис. дол.

Затримали директора крюїнгового агентства в службовому кабінеті під час отримання частини неправомірної вигоди - 1,5 тис. дол. Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили підроблені печатки іноземних суден, які підозрюваний використовував для «збільшення робочого стажу» моряків.