В Харкові станція метро "Барабашово" понад годину була закрита через лак для нігтів

Сьогодні у Харкові близько 13.00 було закрито станцію метрополітену «Академіка Барабашова» через дві знайдені на платформі коробки. Проводилась евакуація пасажирів. На місці працювали вибухотехніки.

Наразі станція метрополітену відновила свою роботу, вибухонебезпечних предметів не виявлено.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор департаменту у справах інформації та зв'язків із громадськістю міськради Харкова Юрій Сидоренко.

«Станцію «Барабашово» відкрили. Вибухівки в коробках не виявили. Там знайшли лак для нігтів», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, у Львові евакуювали 700 школярів через неправдиве повідомлення про бомбу.