У Львові евакуювали 700 школярів через неправдиве повідомлення про бомбу

12:45, 15 січня 2018
Інциденти
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Правоохоронці перевірили львівську школу, небезпечних предметів не виявили.

У Львові евакуювали 700 школярів через повідомлення про бомбу / фото uapress.info

У Львові повідомлення про замінування школи на вулиці Трилевського, що надійшло від аноніма, виявилося хибним. Проте 700 школярів та працівників навчального закладу були евакуйовані на безпечну відстань.

Про це повідомили в прес-службі Нацполіції у Львівській області в Facebook.

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"Анонімне повідомлення про замінування школи в поліцію надійшло до 10.07. На місці працювали вибухотехніки і всі відповідні служби. Правоохоронці перевіряли школу і прилеглу територію. Зі школи евакуювали близько семисот учнів та працівників закладу", - повідомили в поліції.

Правоохоронці перевірили школу, небезпечних предметів не виявили. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за цим фактом.

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Теги: #Нацполіція Львівської області#замінування школи у Львові#неправдиве мінування у Львові