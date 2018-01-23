У Києві хлопець викинувся з 16 поверху (фото)

Пізно вночі 23 січня в Деснянському районі Києва хлопець викинувся з вікна 16-поверхівки.

Труп хлопця виявили прямо біля входу до третього під'їзду на вулиці Радунська, 18 а, передає "Інформатор".

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Про подію лікарям швидкої допомоги повідомили батьки загиблого. Саме вони й викликали до місця інциденту поліцію та слідчо-оперативну групу.

За повідомленням правоохоронців, дані про загиблого зараз уточнюються. Поліція спілкується з родичами хлопця в їхній квартирі.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі 16 січня молодий чоловік викинувся з вікна 9-го поверху сходової клітки. Загиблим виявився 27-річний місцевий житель.