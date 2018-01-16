У Дніпрі 27-річний хлопець викинувся з вікна 9-го поверху

16 січня близько 10:30 на вулиці Василя Сухомлинського, 69, молодий чоловік викинувся з вікна 9-го поверху сходової клітки. Загиблим виявився 27-річний житель Дніпра.

Про це повідомляє "Інформатор".

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Виявилося, що хлопець перебував на обліку в психіатричній клініці і був у стресі. Нещодавно родина померлого потрапила в аварію. В останній момент молодий чоловік відмовився заходити в маршрутку, якій судилося потрапити в ДТП. В наслідок аварії помер батько хлопця, а його сестра перебувала у важкому стані. Про це повідомив друг сім'ї загиблого.

Ця катастрофа можливо, стала причиною самогубства. Деталі пригоди з'ясовують поліція та слідчо-оперативна група.

Як повідомляв УНІАН, під Києвом дівчина викинулася з вікна через тортур хлопця.