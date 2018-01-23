У Кривому Розі водій вантажівки задушив себе ременем просто в авто, зачинившись від патрульних

У Кривому Розі після зупинки патрульними та складання протоколу про порушення водій вантажівки скоїв самогубство просто у кабіні авто. Про це повідомили у прес-службі місцевої поліції.

22 січня близько 15-ї години охоронці порядку зупинили вантажний транспортний засіб DAF, водій якого порушив вимоги дорожнього знаку.

Під час перевірки документів, було встановлено, що водій позбавлений права керування транспортним засобом за вчинення правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 130 КУпАП.

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Враховуючи це, у патрульних виникла підозра, що посвідчення на право керування транспортним засобом є несправжнім та має ознаки підробки, в зв'язку з чим на місце було викликано СОГ.

"Під час розгляду справи водій помітно нервував та неодноразово просив його відпустити, але отримав відмову та був попереджений про кримінальну відповідальність за пропозицію чи обіцянку надання неправомірної вигоди", - розповіли у поліції.

Після закінчення розгляду правоохоронці відправилися до патрульного автомобіля для складання постанови про адміністративне правопорушення.

"Згодом поліцейські підійшли до вантажівки, щоб ознайомити водія з адміністративними матеріалами та виявили, що останній зачинився. Зазирнувши в салон, було помічено, що у водія відсутні ознаки життя, а навколо шиї обмотаний ремінь", - заявили правоохоронці.

Пілся цього негайно викликали швидку допомогу й розбили бокове скло вантажівки, проте врятувати водія не вдалося.