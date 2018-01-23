На Хрещатику сталася ДТП - утворився величезний затор (фото)

У центрі столиці на вулиці Хрещатик сталася ДТП. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.

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"Поблизу КМДА "притерлися" два автомобілі - Ford і Skoda. Утворився величезний затор на вул. Хрещатик у бік Бессарабської пл. від Європейської", - йдеться у повідомленні.

На місці події у центрі міста працює патрульна поліція.

Як повідомляв УНІАН, у столиці Toyota на повній швидкості врізалася в опору під мостом Метро. Аварія сталася ввечері 16 січня, коли в Києві дороги притрусило снігом.