На Хрещатику сталася ДТП - утворився величезний затор (фото)
14:44, 23 січня 2018Інциденти
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На вулиці Хрещатик утворився затор унаслідок аварії. На місці працюють патрульні.
У центрі столиці на вулиці Хрещатик сталася ДТП. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.
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"Поблизу КМДА "притерлися" два автомобілі - Ford і Skoda. Утворився величезний затор на вул. Хрещатик у бік Бессарабської пл. від Європейської", - йдеться у повідомленні.
На місці події у центрі міста працює патрульна поліція.
Як повідомляв УНІАН, у столиці Toyota на повній швидкості врізалася в опору під мостом Метро. Аварія сталася ввечері 16 січня, коли в Києві дороги притрусило снігом.
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