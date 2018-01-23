Влаштовував вибухи і вимагав гроші: на Тернопільщині затримали зловмисника, який близько року тероризував родину

На Тернопільщині затримали зловмисника, який тероризував родину вибухами, вимагаючи кошти.

Як повідомив сьогодні під час прес-конференції начальник обласного управління поліції Олександр Богомол, зловмисника затримали при отримання 1,2 тис. дол.

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«Він діяв дуже обережно. Спочатку до нас почали надходити звернення від однієї родини з Байківець, що в них на подвір’ї лунають вибухи. Спочатку це були петарди, потім підкидали муляжі гранат, згодом ми зафіксували вибухи 3 дистанційних пристроїв з уражаючими елементами. Після вибухів ці елементи потрапляли в вікна, стіни, була загроза життю людей, адже в будинку проживав господар з дружиною, його дочка з чоловіком та дитиною. Загалом підозрюваний тероризував родину близько року», – розповів Богомол.

Спочатку зловмисник отримав 200 доларів, а при отриманні чергових 1,2 тис. доларів його затримали.

Виявилося, що чоловік вже був судимий за підрив автомобілів у Тернополі в 2001 році.

При обшуку в нього виявили арсенал зброї: гранати, автомати ППШ та «Скорпіон», запали до снарядів, пістолет, протипіхотну міну, 139 куль.

Щодо затриманого відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 2 ст. 189 (вимагання).

Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині катання на прив'язаних до авто санях завершилося загибеллю 22-річної дівчини.