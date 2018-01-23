На Тернопільщині катання на прив'язаних до авто санях завершилося загибеллю 22-річної дівчини

На Тернопільщині внаслідок катання на прив’язаних до автомобіля санях загинула 22-річна дівчина.

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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася сьогодні близько опівночі в селі Кровинка Теребовлянського району.

За попередньою інформацією, четверо молодих людей вирішили покататися на санях. Вони причепили дві пари саней до автомобіля ВАЗ, яким керував нетверезий водій, і каталися селом. На одних сиділо двоє людей, на інших – одна дівчина.

На повороті сани занесло, молоді люди з них випали. При цьому одна з дівчат вдарилася головою в бетонний стовп. Її госпіталізували до лікарні з відкритою черепно-мозковою травмою.

Близько 4 години ранку дівчина померла.