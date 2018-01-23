На Дніпропетровщині співробітниця поліції для затримання грабіжника призначила йому побачення

Маючи тільки номер мобільного телефону ймовірного грабіжника, співробітниця сектору реагування патрульної поліції м. Кам’янське зателефонувала молодому чоловікові та призначила побачення.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області, подія сталася ще 19 січня. Під час патрулювання поліцейські біля міської лікарні почули крики жінки. Потерпіла розповіла правоохоронцям, що невідомий чоловік штовхнув її на землю, вирвав з рук сумку і втік.

"Через відвідувачів лікарні поліцейським вдалося встановити особу та номер мобільного телефону ймовірного грабіжника. Щоб виманити зловмисника на зустріч, співробітниці поліції довелося розіграти закохану дівчину. Нестандартне рішення дозволило поліцейським протягом кількох годин після скоєння злочину затримати нападника", - йдеться у повідомленні.

За фактом крадіжки поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Зловмиснику повідомлено про підозру.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі затримали чоловіків, які крали колеса з припаркованих автівок.