У Дніпрі затримали чоловіків, які крали колеса з припаркованих автівок (відео)
11:10, 16 січня 2018Інциденти
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Чоловіків, які крали колеса з припаркованих автівок, затримали на гарячому завдяки пильним мешканцям.
У Дніпрі затримали чоловіків, які крали колеса з припаркованих автівок.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
Чоловіків, які крали колеса з припаркованих автівок, затримали на гарячому завдяки пильним мешканцям. Поки їхала поліція, ділки встигли роззути дві машини.
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Одного зловмисника затримали буквально з шинами в руках, другий не встиг далеко втекти. До Дніпра злодії приїжджали з райцентру.
Як повідомляв УНІАН, у Харкові викрили патрульних, які вимагали гроші у водіїв.
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