У Дніпрі затримали чоловіків, які крали колеса з припаркованих автівок (відео)

У Дніпрі затримали чоловіків, які крали колеса з припаркованих автівок.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Чоловіків, які крали колеса з припаркованих автівок, затримали на гарячому завдяки пильним мешканцям. Поки їхала поліція, ділки встигли роззути дві машини.

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Одного зловмисника затримали буквально з шинами в руках, другий не встиг далеко втекти. До Дніпра злодії приїжджали з райцентру.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові викрили патрульних, які вимагали гроші у водіїв.