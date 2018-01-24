Через п'яного водія у Львові перекинулася маршрутка з пасажирами, є постраждалі (фото)

Сьогодні близько 17.30 у Львові на вулиці Шевченка внаслідок зіткнення з мікроавтобусом Mercedes перекинулася маршрутка з пасажирами.

За попередньою інформацією трьох пасажирів маршрутки госпіталізовано, повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Зі слів свідків, водій Mercedes був у стані алкогольного сп'яніння, повідомляє на своїй сторінці у Facebook депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич. За його словами, при перевірці на алкотестері у водія в крові виявили 1,16 проміле, що у понад 5 разів перевищує норму.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлюється кількість травмованих та обставини автопригоди. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Чернігові внаслідок зіткнення маршрутки з тролейбусом постраждали 12 осіб.