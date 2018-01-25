Транспортний колапс: через ДТП на столичному проспекті Перемоги утворився величезний затор

У Києві на Проспекті перемоги сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій зіткнулися легковик та вантажівка, внаслідок чого утворився величезний затор.

Аварія сталася на мосту в районі станції метро "Нивки", повідомляє на своїй сторінці у Facebook dtp.kiev.ua.

"На шляхопроводі зіткнулися два автомобілі: ГАЗ та MAN. Рух з центру у напрямку Житомирської ускладнено, проїзд дуже вузький, утворився величезний затор", - повідомили у спільноті.

Водіям радять обирати альтернативні маршрути.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня на Закарпатті сталася смертельна ДТП, внаслідок якої одна людина загинула, ще троє отримали травми.