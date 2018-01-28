На Житомирщині рятувальники гасили пожежу у Хорошівському районі

Вогнем знищено 60 кв. м даху житлового будинку. Вогнеборці не допустили розповсюдження загоряння у житлові приміщення оселі.

На Житомирщині врятували від знищення вогнем приватне домоволодіння.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

27 січня о 22:42 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в приватному дерев’яному житловому будинку в селі Турчинка Хорошівського району. Про це рятувальників сповістила сусіди, які виявили загоряння.

На місці події працівники Новоборівської місцевої пожежної охорони встановили, що вогнем повністю охоплена веранда та дах житла загальною площею 60 кв.м.

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Після уточнення масштабів пожежі, вогнеборці ухвалили рішення про залучення ще одного відділення рятувальників 28-го професійного пожежного посту аби запобігти розпосюдженню полум’я на житлові приміщення будинку.

О 23:00 пожежу локалізували та о 01:15 – ліквідували. Вогнем знищено 60 кв. м даху житлового будинку. Вогнеборці не допустили розповсюдження загоряння у житлові приміщення оселі.

Наразі остаточні обставини надзвичайної події встановлюються фахівцями.