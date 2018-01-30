Убивство заступника глави РДА на Сумщині під час полювання: з'явилися нові подробиці

За даними обласної прокуратури, поки що не встановлено умисність вбивства.

На Сумщині кримінальне провадження про вбивство на полюванні заступника голови Лебединської райдержадміністрації Івана Легкого можуть перекваліфікувати на іншу статтю.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар прокуратури Сумської області Наталія Науменко.

За її інформацією, участь у полюванні на кабана за ліцензією брали 9 осіб: окрім загиблого ще були його син, представники Українського товариства мисливців та рибалок, приватний підприємець, водій одного із підприємств, пенсіонер, співробітник управління захисту економіки УМВС у Сумській області, а також рядовий прокурор Сумської місцевої прокуратури.

«Поки що не встановлено умисність вбивства. Тому, якщо й надалі не підтверджуватиметься цей факт, то буде змінено кваліфікацію і особі, яка здійснила цей постріл, а саме - на ст. 119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк», – зазначила речниця.

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Як повідомили УНІАН у правоохоронних органах Сумської області, Легкого було застрелено в потиличну частину голови мисливською кулею. На даний час проводяться всі необхідні експертизи зброї, набоїв тощо.

За словами колег загиблого посадовця, він мешкав у Сумах і щодня їздив за 50 кілометрів у Лебедин на роботу. Прощання з Легким відбудеться 30 січня о 10.00 за місцем проживання в обласному центрі.

Як повідомляв УНІАН, вранці 28 січня в Сумській області в лісовому масиві поблизу села Московський Бобрик Лебединського району під час полювання застрелили заступника голови Лебединської РДА Легкого.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 (вбивство) Кримінального кодексу України, проте було заявлено, що не виключається вірогідність нещасного випадку.