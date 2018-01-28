На Сумщині під час полювання застрелили високопосадовця РДА

Поки що поліція кваліфікує надзвичайну пригоду як нещасний випадок, але слідчо-оперативна група допитує всіх учасників полювання.

У Сумській області під час полювання застрелили заступника голови Лебединської районної державної адміністрації Івана Легкого.

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Як повідомила УНІАН начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції області Ельвіра Біганова, сигнал про те, що під час полювання в лісовому масиві поблизу села Московський Бобрик Лебединського району загинула людина, надійшов на лінію «102» від бригади «швидкої допомоги» сьогодні о 10.38.

«Особу загиблого встановили швидко: ним виявився заступник голови місцевої райдержадміністрації. Поки що поліція кваліфікує пригоду як нещасний випадок. Але на місці працює слідчо-оперативна група, допитують всіх учасників полювання», – зазначила Біганова.

Про остаточну кваліфікацію події в поліції обіцяють повідомити пізніше.