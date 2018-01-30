В Дніпрі суд залишив жінку, яка напала з молотком на бійця АТО, під арештом ще на 2 місяці (відео)

12:47, 30 січня 2018
Інциденти
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Як йдеться в сюжеті ТСН, запобіжний захід сьогодні подовжив суд у Дніпрі. Кілька разів жінка втікала від слідства, навіть переховувалася в окупованому Криму. Її затримали лиш два тижні тому і нарешті узяли під варту. Меншикову звинувачують у хуліганстві, їй загрожує 7 років за ґратами. 

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Раніше стало відомо, що у Петербурзі дівчина вдарила кондуктора автобуса молотком по голові.

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Теги: #жінка напала з молотком на бійця АТО#Дніпро суд