В Дніпрі суд залишив жінку, яка напала з молотком на бійця АТО, під арештом ще на 2 місяці (відео)

Кілька разів жінка втікала від слідства, навіть переховувалася в окупованому Криму.

В Дніпрі суд залишив жінку, яка напала з молотком на бійця АТО, під арештом ще на 2 місяці.

Як йдеться в сюжеті ТСН, запобіжний захід сьогодні подовжив суд у Дніпрі. Кілька разів жінка втікала від слідства, навіть переховувалася в окупованому Криму. Її затримали лиш два тижні тому і нарешті узяли під варту. Меншикову звинувачують у хуліганстві, їй загрожує 7 років за ґратами.

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Раніше стало відомо, що у Петербурзі дівчина вдарила кондуктора автобуса молотком по голові.