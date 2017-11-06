У Петербурзі дівчина вдарила кондуктора автобуса молотком по голові
17-річна дівчина, будучи п'яною, вдарила кондуктора автобуса аварійним молотком по голові у відповідь на вимогу оплатити проїзд.
У Санкт-Петербурзі п'яна 17-річна дівчина вдарила кондуктора автобуса аварійним молотком по голові у відповідь на вимогу оплатити проїзд. Про це повідомляє міське головне слідче управління слідчого комітету.
Інцидент стався в суботу пізно ввечері. Кондуктор - 66-річна жінка була госпіталізована з травмою голови. Її стан оцінюється як задовільний.
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Дівчина намагалася втекти, але була затримана співробітниками поліції. Стосовно неї порушено кримінальну справу за статтею "хуліганство".
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