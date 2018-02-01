У Києві в годину пік біля метро "Лук'янівська" загорівся МАФ (фото, відео)

Загорівся кіоск з квітами прямо біля зупинки трамвая.

У Києві в районі метро "Лук'янівська" стався пожежа - загорівся кіоск з квітами біля зупинки трамваю.

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Зараз над кіоском стоїть густий стовп диму, горить також навіс, передає 112.ua.

Пожежників на місці поки що немає. Про постраждалих поки не відомо. Трамваї курсують у звичайному режимі.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня ввечері в селі Новосілки Макарівського району Київської області, по вул. Широка, 4, в результаті вибуху в двоповерховому житловому будинку (на 16 квартир) сталося руйнування двох квартир з подальшим виникненням пожежі.