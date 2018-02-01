У Києві затримали злочинців, які поранили гранатою п`ятьох поліцейських у Дніпрі (фото)

За словами очільника Нацполіції, сьогоднішнє затримання пройшло блискавично – ніхто з поліцейських не постраждав.

Співробітники поліції затримали осіб, яких підозрюють у вчиненні збройного опору поліцейським у Дніпрі. Від дій злочинців раніше постраждали п’ятеро правоохоронців.

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«Щойно у Києві за підтримки спецпідрозділу КОРД завершилася силова стадія спецоперації Національної поліції по затриманню осіб, яких обґрунтовано підозрюють у вчиненні збройного опору поліцейським під час затримання у Дніпрі. Тоді п’ятеро співробітників поліції отримали поранення», - зазначив він.

За словами очільника НПУ, сьогоднішнє затримання у Києві пройшло блискавично. Ніхто з поліцейських, підозрюваних чи цивільних громадян не постраждав.

Нагадаємо, у ніч з 4 на 5 листопада у Дніпрі п'ятеро поліцейських отримали поранення при затриманні квартирних злодіїв, які почали чинити збройний опір. Правоохоронці постраждали від вибуху гранати.